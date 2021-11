The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition ha finalmente un prezzo ufficiale

Bethesda Game Studios ha rivelato il prezzo di The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, una riedizione speciale del classico che celebra il suo decimo anniversario. Sfortunatamente, nonostante i dieci anni non sarà a buon mercato in quanto sarà venduto ad un prezzo di 54,99 euro.

Per quanto riguarda coloro che già possiedono Skyrim Special Edition, possono passare all'Anniversary Edition per 19,99 euro. Lo stesso giorno verrà rilasciato un aggiornamento gratuito di nuova generazione che ottimizzerà il titolo per Xbox Series X/S e PS5, fornendo immagini migliorate e tempi di caricamento più rapidi. Questo sarà disponibile anche per i possessori di Skyrim Special Edition.

Infine, la domanda sulle edizioni fisiche: "Saranno disponibili copie fisiche dell'Anniversary Edition per PlayStation 4 e Xbox One. Sebbene l'edizione fisica contenga un disco di gioco, è necessario l'accesso a Internet per riscattare e scaricare i contenuti del Creation Club inclusi nell'Anniversary Edition".

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition sarà disponibile dall'11 novembre. A questo link potete dare uno sguardo a diversi contenuti che saranno disponibili grazie alla modalità Creation.

