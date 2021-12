The Elder Scrolls V Skyrim in Unreal Engine 5 punta tutto sul realismo in questo video

Gli appassionati continuano a ricreare luoghi da giochi popolari su Unreal Engine. Questa volta, l'artista Christian Gomm, Environment Artist presso Myrkur Games ha usato Unreal Engine 5 per ricreare il villaggio di Riverwood dal gioco di ruolo The Elder Scrolls V: Skyrim. Il risultato è senza dubbio impressionante e davvero molto realistico.

Secondo l'artista, la maggior parte del lavoro è stata eseguita in pochi giorni utilizzando la fotogrammetria. Durante la ricreazione della posizione, l'appassionato ha utilizzato le proprie risorse, nonché le risorse del pacchetto Megascans. I pini sono realizzati con la tecnologia SpeedTree e gli abeti provengono dal Marketplace UE.

Questo è il terzo lavoro dell'artista sulla serie cult The Elder Scrolls. In precedenza, ha ricreato una torre di guardia da Skyrim utilizzando Unreal Engine 4 e le mura di una grande città di Oblivion usando questa volta Unreal Engine 5. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Questa dimostrazione non verrà pubblicata per tutti, ma verrà utilizzata da Gomm come portfolio personale.

