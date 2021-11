The Elder Scrolls VI, Hogwarts Legacy e non solo: un nuovo enorme leak svela le date di uscita

Una enorme fuga di notizie di Nvidia GeForce Now sembra aver rivelato le date di lancio di alcuni giochi in arrivo, tra cui The Elder Scrolls VI, Hogwarts Legacy, Kingdom Hearts 4 e altri.

Nvidia è un'azienda tecnologica nota per la creazione di potenti hardware di gioco, nonché per il servizio di cloud gaming GeForce Now. Il servizio di abbonamento ha fatto trapelare una serie di titoli in arrivo a settembre e sembra che sia arrivato un altro grosso leak.

La precedente fuga di notizia di Nvidia GeForce Now includeva un database con un numero enorme di giochi non annunciati in arrivo ​​sul servizio in futuro. Molti di questi titoli includevano anche giochi esclusivi per PlayStation precedentemente pubblicati, suggerendo che questi giochi sarebbero presto arrivati ​​su PC. Tuttavia, molti altri titoli elencati erano completamente nuovi e inaspettati, come Kingdom Hearts 4 e Injustice 3. Da allora il leak di settembre si è dimostrato almeno parzialmente veritiero grazie al successivo annuncio di Grand Theft Auto: The Trilogy e God of War per PC, entrambi inclusi nel leak di GeForce Now.

Ora un nuovo leak di Nvidia GeForce Now, riportato dall'utente Twitter Okami13_, rivela presumibilmente le date di uscita di molti giochi. Particolarmente degni di nota sono The Elder Scrolls 6, che ha una data di uscita fissata al 2 gennaio 2024, e Hogwarts Legacy, che presumibilmente uscirà l'8 marzo 2022. Crysis 4 è elencato in uscita il 25 ottobre 2024, mentre Mortal Kombat 12 è apparentemente previsto per il 3 aprile 2023. Anche Gears of War 6 è previsto per un lancio il 10 novembre 2022, secondo il leak.

We may have just gotten Nvidia GeForce leak 2.0, this time with dates.



Some notable ones:

2024-01-02 - The Elder Scrolls VI

2022-06-01 - FF7R (PC)

2022-11-10 - Gears 6



Will update this thread with more.



*Dates are likely placeholders but may still give a general idea of ETA. pic.twitter.com/FW4M27cx42 — Okami Games (@Okami13_) November 3, 2021

Oltre all'enorme quantità di date di uscita e titoli attualmente non annunciati, il leak di Nvidia GeForce Now ha anche apparentemente confermato che diversi giochi PlayStation arriveranno su PC in futuro. La fuga di notizie afferma che Ghost of Tsushima, l'avventura samurai open world di Sucker Punch Productions, arriverà su PC l'8 febbraio 2022. Horizon Forbidden West sarebbe previsto per l'uscita su PC il 30 settembre 2022 e Returnal il 4 aprile 2022.

Il leak di GeForce Now di settembre si è dimostrato almeno parzialmente corretto, quindi sembra probabile che le date di uscita e i titoli inclusi in questo nuovo elenco possano essere reali in una certa misura.

Fonte: Screenrant.