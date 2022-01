The Elder Scrolls VI solo in pre-produzione? Spunta un dettaglio su un profilo LinkedIn

Di The Elder Scrolls 6 si sa ben poco, se non praticamente nulla all'infuori di alcuni rumor. Tuttavia, di recente un profilo LinkedIn potrebbe aver svelato in che fase sia il gioco.

Secondo quanto riportato dal profilo di Fanny Manset, addetta alle risorse umane e perciò specializzata nell'assunzione del personale, Bethesda "è attualmente in fase di piena produzione su Starfield, il primo nuovo universo in 25 anni e in fase di pre-produzione sul tanto atteso The Elder Scrolls VI". La piccola dicitura è stata notata dall'utente Timur222 che spesso condivide interessanti informazioni sullo sviluppo dei giochi proprio attraverso LinkedIn.

Il profilo inoltre è stato aggiornato recentemente, pertanto anche la fase di pre-produzione potrebbe esserlo. Ad ogni modo sappiamo che per adesso Bethesda sta lavorando alacremente su Starfield che uscirà quest'anno e solo dopo il lancio del suddetto gioco la società si dedicherà al meglio sul prossimo capitolo di The Elder Scrolls.

Vi ricordiamo che Starfield sarà disponibile dall'11 novembre su PC e Xbox Series X/S.