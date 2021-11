The Elder Scrolls VI sarà esclusiva Xbox, parla Phil Spencer

In una nuova intervista, il boss di Xbox Phil Spencer ha fatto capire che The Elder Scrolls VI sarà in sostanza un'esclusiva Xbox Series X/S e PC. L'intervista è stata fatta dalla piattaforma GQ in vista della celebrazione dei 20 anni di Xbox, con un evento che si terrà questa sera.

Quando gli è stato chiesto di The Elder Scrolls VI, Spencer ha dichiarato: "Non si tratta di punire qualsiasi altra piattaforma, poiché credo fondamentalmente che tutte le piattaforme possano continuare a crescere. Ma per essere su Xbox, voglio che siamo in grado di portare il pacchetto completo di ciò che abbiamo. Ed è ciò che penso quando parlo di The Elder Scrolls 6. Lo stesso vale per qualsiasi altro nostro franchise".

Sempre nell'intervista, il director di Bethesda Game Studios Todd Howard ha discusso dei suoi primi mesi di lavoro all'interno dell'ecosistema Xbox e ha affermato che Game Pass è stato il più grande cambiamento nel modo in cui il suo team pensa alla progettazione.

Per adesso, The Elder Scrolls VI è ancora molto lontano: il gioco probabilmente non arriverà prima del 2026.

