The Elder Scrolls VI potrebbe non uscire prima del 2026

The Elder Scrolls VI è stato presentato per la prima volta all'E3 2018, ma oltre tre anni dopo, non abbiamo ancora sentito nulla di nuovo sul gioco. Bethesda ha lasciato intendere che abbiamo ancora una lunga attesa davanti a noi, ma quanto è lontano esattamente il lancio?

In una nuova intervista con IGN, il produttore esecutivo di Bethesda Todd Howard ha suggerito che The Elder Scrolls VI potrebbe non arrivare prima del 2026.

Mentre queste parole esatte non sono state pronunciate, sono stati lasciati indizi. Quando Ryan McCaffrey di IGN ha detto che sarebbero passati 15 anni tra Skyrim e The Elder Scrolls VI, Howard non lo ha "contestato". Ha anche ammesso più di una volta che il lavoro su TES6 non è ancora iniziato sul serio. Più tardi, Howard ha detto che gli piacerebbe fare due anni di pre-produzione e due anni di produzione completa sulla maggior parte dei giochi della società, e che Bethesda preferisce ancora concentrarsi su un progetto alla volta.

Tutti questi numeri - il gioco in arrivo 15 anni dopo Skyrim, Howard che vuole realizzare 4 anni di produzione dopo la distribuzione di Starfield nel 2022 - indicano un 2026 per il prossimo The Elder Scrolls. È una lunga attesa e Howard ha ammesso che il potenziale divario di 15 anni non è l'ideale.

Fortunatamente, Howard sembrava abbastanza fiducioso sull'uscita di Starfield nel 2022, insistendo sul fatto che il gioco è ora completamente giocabile. Ovviamente, Bethesda non lavora solo a The Elder Scrolls. Fallout 5, infatti, esiste e attualmente c'è un'idea di base per il gioco.

Nel frattempo, Starfield arriverà su PC e Xbox Series X/S l'11 novembre 2022.

Fonte: Wccftech.