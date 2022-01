The Elder Scrolls Oblivion è stato completato da uno speedrunner sotto i 3 minuti

Uno speedrunner incredibilmente veloce è riuscito a terminare The Elder Scrolls IV: Oblivion in meno di tre minuti, stabilendo un nuovo record mondiale. Il quarto capitolo dell'amata serie fantasy, pubblicato nel 2006, consente ai giocatori di esplorare l'estesa regione di Cyrodiil in una solida esperienza di gioco di ruolo. Mentre l'amato gioco ha ricevuto alcune critiche, il titolo è ricordato con affetto da molti fan di Bethesda.

Nonostante il titolo sia stato parzialmente eclissato dall'enorme successo del suo sequel, The Elder Scrolls V: Skyrim, molti fan sono ancora affascinati da Oblivion. La quarta voce della serie vanta molte caratteristiche intricate e coinvolgenti che non sono state incluse in Skyrim, offrendo ai giocatori maggiore libertà di personalizzare il proprio personaggio.

Uno speedrunner e YouTuber di nome Depardim ha recentemente completato Oblivion in soli due minuti e 33 secondi. Il nuovissimo record mondiale ha battuto di poco uno speedrunner rivale, che ha recentemente completato Oblivion in due minuti e 34 secondi. Depardim è stato in grado di completare il gioco così rapidamente grazie all'uso di una varietà di glitch. Anche se il video di Depardim del record mondiale di speedrun dura più di otto minuti, la maggior parte di questo tempo consiste nel caricamento di schermate e nel filmato finale del gioco .

Nonostante gli anni di Oblivion, c'è chiaramente una vasta comunità di giocatori che apprezza ancora il classico gioco di ruolo di Bethesda.

Fonte: GamingBolt