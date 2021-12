The Expanse è il nuovo gioco di TellTale basato sull'omonima serie TV

Tramite un comunicato stampa Telltale, studio ed editore leader nello sviluppo di giochi narrativi, ha annunciato oggi di aver stretto una partnership con il pluripremiato studio di sviluppo, Deck Nine e Alcon Interactive Group per creare The Expanse: A Telltale Series. Basato sulla popolare serie televisiva di fantascienza di Amazon Prime, il gioco interattivo è stato rivelato con un trailer in anteprima mondiale durante i The Game Awards.

The Expanse: A Telltale Series è la prima nuova IP ad essere annunciata da Telltale da quando la società si è riformata nel 2019. Il gioco è stato sviluppato in collaborazione con Deck Nine, il pluripremiato studio dietro l'acclamato Life is Strange: True Colors. Telltale ha anche annunciato in precedenza che è in produzione il sequel di The Wolf Among Us.

Ambientato centinaia di anni nel futuro, lo show televisivo The Expanse è basato su una serie di romanzi di James SA Corey, lo pseudonimo degli autori Daniel Abraham e Ty Franck, che sono anche scrittori e produttori per lo spettacolo. L' umanità ha colonizzato il Sistema Solare, con tensioni crescenti tra le tre principali fazioni di potere. La serie segue un gruppo di protagonisti che rappresentano i "terrestri", i "marziani" e i "cinturiani" mentre scoprono e vengono coinvolti in una cospirazione che minaccia il fragile equilibrio. Dando il via alla sua sesta e ultima stagione su Amazon Prime questa settimana, The Expanse ha ricevuto elogi dalla critica per la sua grafica, lo sviluppo del personaggio e la narrativa politica.

The Expanse: A Telltale Series è ambientato prima degli eventi della serie TV. I giocatori assumono il ruolo di Camina Drummer (interpretata dall'attrice Cara Gee sia nel gioco che nella serie TV), il leader di un gruppo alla ricerca di un misterioso tesoro ai margini della Cintura. Nei panni di Drummer, i giocatori devono lavorare con un mix di grandi personalità, affrontare un sanguinoso ammutinamento, esplorare luoghi oltre la cintura e, soprattutto, prendere decisioni difficili che decideranno il destino dell'astronave Artemis e del suo equipaggio.