The Fabulous Fear Machine è un ispirato horror strategico in cui dovremo conquistare il mondo con la paura

AMC Games ha annunciato il suo prossimo progetto, The Fabulous Fear Machine, un gioco di strategia basato sulla narrazione per PC che sfida i giocatori a conquistare il mondo attraverso la paura.

Come ultimo gioco dello sviluppatore Fictiorama Studios (Do Not Feed the Monkeys), The Fabulous Fear Machine, combina un'audace simulazione sociale con un gioco di ruolo horror pulp. AMC Games e Fictiorama hanno collaborato con il servizio di streaming horror premium di AMC Networks Shudder, la cui esperienza nel diffondere la paura è stata preziosa per gli sviluppatori.

The Fabulous Fear Machine è un gioco di strategia in tempo reale per giocatore singolo nello stile di un fumetto horror retrò e mette il giocatore nel ruolo di un "Master of the Machine". Per raggiungere i suoi obiettivi, il giocatore deve creare e diffondere la paura coltivando con cura varie leggende: quelle storie spaventose, miti urbani e teorie del complotto che si nascondono negli angoli oscuri della mente.

La campagna del gioco è suddivisa in diversi capitoli che seguono le gesta di diversi nuovi maestri, ognuno con le proprie ambizioni. Maggiore è il potere del giocatore nella sua regione d'origine, più estese saranno le missioni e maggiore sarà la pressione degli altri personaggi. Le forze del bene reagiscono riducendo le leggende a fiabe rielaborate e gli eventi sociali casuali costringono i giocatori a cambiare costantemente la loro strategia.

Attualmente non c'è ancora una data di uscita precisa ma The Fabulous Fear Machine arriverà su PC via Steam nel 2022.

Fonte: Gamespot