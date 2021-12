The Game Awards 2021: arriveranno 4 o 5 bombe al livello del reveal di Elden Ring

Manca ormai poco ai The Game Awards, il classico evento di fine anno che vedrà la premiazione dei migliori titoli del 2021 ─ almeno quelli usciti entro il 15 novembre. Tutto ormai è pronto ma il focus dello show verte ormai più sugli annunci che sui premi in sé, soprattutto per un'annata tutt'altro che esaltante. L'anno scorso l'evento è stato abbastanza deludente, complice la pandemia, ma è stato utile per avere l'annuncio del nuovo Mass Effect.

Geoff Keighley rincara la dose e dopo il reveal gameplay di Elden Ring al Summer Game Fest, ha annunciato, attraverso Usa Today, l'arrivo di altri quattro o cinque annunci quanto meno dello stesso livello.

"Per il reveal di Elden Ring ci sono voluti due o tre anni di lavoro. Era estremamente atteso e c'era una richiesta smisurata da parte dei giocatori, ma gli sviluppatori non si sentivano pronti e c'era molta pressione accumulata. È questa la cosa di cui le persone non si rendono conto: a prescindere dallo stadio di sviluppo di un gioco, a volte chi li crea, semplicemente, non si sente ancora pronto a mostrarli".

Dunque, ci avviamo alla marea di speculazioni, anche se basta avere solo un pochino di pazienza per scoprire il tutto.

