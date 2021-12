The Game Awards 2021: in arrivo importanti annunci da Saber Interactive e Focus Entertainment

I The Game Awards 2021 si terranno domani e prevedono da 40 a 50 annunci per molti titoli in arrivo nel 2022 e nel 2023. In un recente comunicato stampa, Saber Interactive ha confermato che domani condividerà un nuovo annuncio per un gioco e un trailer. Anche Focus Entertainment è coinvolta in questo nuovo titolo.

Ma dal momento che Saber Interactive sta celebrando il suo 20° anniversario, ha ancora più annunci in arrivo il 10 dicembre con l'evento Twitch Winter Gathering. Tre nuovi titoli saranno annunciati allo show con nuovi trailer. Inoltre, Geoff Keighley si siederà con il chief creative officer di Saber, Tim Willits, e l'attore Bruce Campbell per discutere di Evil Dead: The Game.

Il responsabile editoriale di Saber Interactive, Todd Hollenshead, ha dichiarato: "Saber festeggia il suo 20° anniversario quest'anno ed è incredibile quanto l'azienda si sia evoluta in questo periodo. La nostra compagnia è nota da tempo per la sua eccellente reputazione come sviluppatore e da quando siamo entrati nella famiglia Embracer abbiamo continuato a crescere su questo fronte acquisendo alcuni degli studi più talentuosi di tutto il mondo".

"Allo stesso tempo, abbiamo costruito silenziosamente la nostra divisione editoriale e la nostra line-up che sta per espandersi rapidamente con l'annuncio di numerosi nuovi titoli per il 2022 e oltre. Riveleremo di più sulla nostra lista imminente e molto diversificata con annunci e trailer più avanti questa settimana sia ai The Game Awards che al Twitch Winter Gathering".

Altri annunci confermati per i The Game Awards 2021 includono The Lord of the Rings: Gollum, Steelrising, il gioco di ruolo d'azione di Spiders, e il trailer di debutto della serie TV Halo.

