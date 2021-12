The Game Awards 2021: l'ex sviluppatore di Dragon Age Aaryn Flynn svelerà il suo nuovo MMORPG allo show

L'ex direttore generale di BioWare, Aaryn Flynn, ha lasciato l'azienda nel 2017. Il veterano dello studio ha lasciato la compagnia pochi mesi dopo il lancio poco brillante di Mass Effect: Andromeda, dimettendosi a favore dell'allora direttore di Mass Effect Casey Hudson.

Tuttavia, le dimissioni di Flynn da BioWare non sono state la fine della sua carriera, poiché è entrato a far parte di Improbable Worlds Limited come direttore generale nel 2018. Ora, Flynn e il suo team si stanno preparando a mostrare al pubblico su cosa stanno lavorando. Il team intende rivelare il suo nuovo titolo durante i The Game Awards il 9 dicembre.

Quel poco che il pubblico sa su questo progetto è che il prossimo gioco di Improbable è un gioco di ruolo online che utilizza Unreal Engine 4 e la tecnologia SpatialOS proprietaria dell'azienda. Poco altro è stato confermato pubblicamente, a parte il fatto che la compagnia ha dato a Flynn stesso un grande controllo creativo. Fortunatamente, i giocatori dovranno solo aspettare solo fino ai The Game Awards per scoprire questo titolo.

Per chi non lo sapesse, SpatialOS è una tecnologia basata su cloud progettata per consentire ambienti multiplayer di dimensioni straordinarie con un numero enorme di giocatori su un singolo server.

Very excited to share that we'll be revealing our game at #TheGameAwards this week! I can't believe this is actually happening... — Aaryn Flynn (@AarynFlynn) December 6, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Secondo Flynn, questa tecnologia consentirà un immenso grado di libertà e permetterà ai giocatori di interagire e formare legami significativi tra loro. In un certo senso, sembra che Flynn speri che il nuovo gioco riconquisti lo spirito dei giochi di ruolo da tavolo che hanno ispirato il moderno genere degli RPG.

Non resta che attendere i TGA 2021 per saperne di più.

Fonte: Gamerant.