The Game Awards 2021: su Xbox spuntano le demo dell'evento

I Game Awards 2021 sono ormai alle porte e, come di consueto, saranno accompagnati da un gran numero di premi e non solo. Ci saranno anche nuovi annunci e trailer e gli studi di sviluppo approfittano di questo evento per mettere a disposizione dei giocatori diverse demo per un periodo di tempo limitato.

A tal proposito, il Microsoft Store avrebbe, forse accidentalmente, condiviso in anticipo alcune demo che arriveranno proprio ai The Game Awards. I titoli che sarebbero trapelati sono Nobody Saves the World, Mind Scanners e Treasures of the Aegean.

Tutti e tre i titoli sono presenti all'interno del negozio digitale con la dicitura "TGA21Demo", alludendo chiaramente a una presunta demo che sarebbe stata lanciata in occasione dell'evento del prossimo mese. Nobody Saves the World uscirà su Xbox all'inizio del 2022, quindi ha senso che il team voglia usare questa demo per promuovere il gioco. Più strano, invece, il caso di Mind Scanners, visto che il titolo uscirà su Xbox Game Pass il 30 novembre, quindi per allora sarà disponibile il gioco completo.

Per adesso quindi non ci resta che attendere il 9 dicembre, data in cui avranno luogo i The Game Awards.

