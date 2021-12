The Game Awards 2021 avranno annunci di tantissimi nuovi videogiochi

I The Game Awards 2021 premieranno i migliori giochi dell'anno in varie categorie e, soprattutto, assegneranno il GOTY (Game of The Year) al titolo più importante del 2021.

Ma anche, secondo lo stesso Geoff Keighley, la cerimonia avrà come secondo obiettivo importante la presentazione di nuovi titoli. "Più della metà dello spettacolo sarà incentrato sugli annunci di nuovi giochi", ha dichiarato l'organizzatore di questa cerimonia di premiazione. Nella seconda puntata del podcast Inside The Game Awards, Geoff Keighley, organizzatore e ideatore dell'evento, ha ammesso che, oltre a tutti i premi che verranno assegnati durante la cerimonia, gran parte di essa sarà incentrata sugli annunci del nuovi giochi che potrebbero arrivare nel 2023.

"Più della metà dello spettacolo sarà incentrato sugli annunci di nuovi giochi", ha detto Keighley nel podcast, aggiungendo: "Il catalogo di quest'anno sarà abbastanza buono. Penso che abbiamo un sacco di giochi per il 2023 e oltre verranno annunciati".

Si prospetta quindi un evento molto ricco di novità: noi di Eurogamer seguiremo la diretta, pertanto rimanete sintonizzati con noi per tutte le informazioni che verranno condivise.

Fonte: PlayStation Life Style