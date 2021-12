The Game Awards 2021 apre le votazioni del pubblico per decidere il GOTY dei giocatori

I The Game Awards 2021 si avvicinano e, in vista dell'importante evento, il sito ufficiale dei TGA ha aperto ufficialmente le votazioni del pubblico per decidere il GOTY dei giocatori.

Come funziona la votazione? E' presto detto. Nella sezione Player Voice del sito il voto si divide in 3 tornate e ora è disponibile la prima. Ogni utente può esprimere 10 voti e i giochi con il maggior numero di votazioni passeranno al secondo round.

Al momento della scrittura, i titoli più votati sono Halo Infinite (8%), Forza Horizon 5, Resident Evil Village (7%) e It Takes Two, Psychonauts (6%).

Avete tempo circa due giorni per esprimere le vostre preferenze in questo primo round.

I The Game Awards 2021 inizieranno alle 02:00 del del mattino tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre.

Fonte: TGA.