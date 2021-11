The Game Awards 2021 'dominati' da Xbox e Bethesda? Il doppio delle nomination di PlayStation

Nella notte tra il 9 e 10 dicembre, alle 2:00 del mattino, andrà in onda la nuova edizione dei The Game Awards.

L'importante evento svelerà numerosi annunci per attesi giochi e, come ormai saprete, premierà i migliori titoli a seconda di diverse categorie.

Ieri, abbiamo scoperto le varie nomination per le diverse categorie e chi competerà per l'ambito premio Game of the Year.

Ora, attraverso l'account Twitter dei TGA, scopriamo quali sono i publisher con il maggior numero di nomination.

A guidare la lista, ci sono Xbox e Bethesda con ben 20 nomination, segue Sony con 11 e EA e Square Enix con 10. Certo, tra i giochi Xbox e Bethesda rientra anche Deathloop che al momento è una esclusiva console PS5 e va detto che tra i candidati al Game of the Year non ci sono esclusive Xbox. Queste nomination, tuttavia, non possono che far ben sperare per il futuro rispetto a un passato in cui Xbox è spesso stata massacrata ai Game Awards.

Here are the Most Nominated Publishers at #TheGameAwards this year, led by the combined Xbox + Bethesda with 20 nominations, and Sony Interactive Entertainment with 11. pic.twitter.com/FQT4utrCZy — The Game Awards (@thegameawards) November 16, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

A 7 nomination troviamo Capcom e Nintendo, mentre Annapurna, Devolver Digital, Riot Games, Sega/Atlus e Ubisoft sono a quota 5.

Infine, a 3 nomination troviamo Bandai Namco, Ember Lab e Valve.

Non resta che attendere la notte tra il 9 e 10 dicembre per scoprire tutti i vincitori dei TGA 2021.

Fonte: Twitter.