The Gunk ha una data di uscita ed è una esclusiva console Xbox da tenere d'occhio

The Gunk dello sviluppatore Image & Form e del publisher Thunderful Games ha ora una data di uscita.

Il titolo è diretto esclusivamente su Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC il 16 dicembre 2021. The Gunk sarà lanciato al day one su Xbox Game Pass.

Mentre il team aveva precedentemente annunciato che il gioco sarebbe arrivato ad un certo punto nel dicembre 2021, ora abbiamo una data precisa, che il team ha svelato ieri come parte di una presentazione generale di Thunderful Games.

Welcome to a vast alien world in The Gunk.



Encounter terrifying enemies and challenging puzzles on your quest to unravel the mystery of a forgotten planet? Can you save it in the process?



??Coming to Xbox and Gamepass 16th December!#ThunderfulWorld pic.twitter.com/fwWYNYbB9m — Thunderful Games?Tune into #ThunderfulWorld Nov 10 (@Thunderfulgames) November 10, 2021

Questa avventura in terza persona vede due amici, Rani e Becks, che lavorano insieme per ripulire un pianeta da misteriose macerie mentre risolvono enigmi e ripristinano l'armonia della natura. Insieme all'annuncio di una data di uscita ufficiale, gli sviluppatori hanno condiviso un nuovo video panoramico, offrendo ai giocatori uno sguardo più approfondito su quello che devono aspettarsi da The Gunk, narrato da Fiona Nova, la doppiatrice di Rani.

Fonte: Windowscentral.