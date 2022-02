The Gunk arriva su PC e si arricchisce con la modalità fotografica su Xbox

Dopo l'ottimo debutto su Xbox Game Pass console, The Gunk, l'action adventure spaziale sviluppato da Thunderful si aggiorna e raddoppia, annunciando l'arrivo su PC senza una data precisa ma con la promessa che arriverà entro la primavera di quest'anno. Prepariamoci allo sbarco dunque anche su Steam e Game Pass PC.

Per quanto riguarda la modalità fotografica, si tratta di una feature molto richiesta ed è stata la stessa Thunderful a esprimersi:

"Ai giocatori verranno forniti gli strumenti per scattare e modificare scatti mozzafiato di The Gunk, consentendo alla community di condividere le immagini del gioco online".

Oltre a questo, The Gunk avrà il supporto di nuove lingue come il portoghese brasiliano, il giapponese, il cinese semplificato e il russo, segno che il titolo sta andando bene un po' in tutto il mondo. Ovviamente, la versione PC potrà contare su tutti i miglioramenti apportati sinora, comprese le aggiunte appena citate.

