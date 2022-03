The House of the Dead Remake per Nintendo Switch ha una data di uscita

Forever Entertainment e MegaPixel Studio hanno finalmente annunciato una data di uscita per il remake del classico arcade del 1996, The House of The Dead. Il titolo non sorprendentemente intitolato The House of The Dead Remake verrà lanciato su Nintendo Switch il 7 aprile.

Il nuovo remake replicherà l'originale sparatutto nella sua interezza, mentre gli agenti speciali Rogan e G indagano sulla labirintica magione del bio-scienziato, il dottor Curien. Dal nuovo trailer che potete visionare in calce a questo articolo è possibile vedere che molti tristi incontri della versione originale torneranno in tutta la loro gloria cruenta.

Forever Entertainment ha affermato che la nuova versione includerà armi e gallerie sbloccabili, oltre a una nuovissima modalità "orda". C'è anche una modalità foto, quindi i giocatori potranno catturare tutte le scene che vogliono man mano che proseguono nel gioco. Senza indugi vi lasciamo alla visione del trailer.

I preordini di The House of the Dead Remake inizieranno il 31 marzo.

Fonte: VGC