The Invincible, il thriller sci-fi da ex CD Projekt RED e Techland si mostra di nuovo

Ex sviluppatori di The Witcher 3, Cyberpunk 2077 e Dying Light hanno fondato lo studio Starward Industries e recentemente il team ha presentato un titolo molto interessante chiamato The Invincible.

The Invincible è un thriller di fantascienza dalla prospettiva in prima persona, ambientato in una versione retrò del futuro. Assumerete il ruolo di un esploratore spaziale bloccato su un pianeta ostile. Il vostro compito è cercare l'equipaggio scomparso. Inizierete una lotta per la sopravvivenza che svela terribili segreti.

"Mentre indagate sul destino del vostro equipaggio, scoprite che Regis III nasconde terribili segreti. E mentre approfondite il mistero del pianeta, vi rendete conto che forse non siete soli - e che posti come questo pianeta dovrebbero essere lasciati intatti. Ma è troppo tardi per tornare indietro" si legge nella descrizione del gioco. Ai Golden Joystick Awards è stato mostrato un nuovo trailer che potete visionare qui di seguito.

The Invincible uscirà esclusivamente su Xbox Series X/S e PS5 oltre che su PC nel 2022.