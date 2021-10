The Invincible, il thriller sci-fi da ex CD Projekt RED e Techland nel primo trailer gameplay!

Attraverso un comunicato stampa, lo studio di sviluppo polacco Starward Industries ha rivelato quest'oggi il primo teaser trailer per il loro videogioco single player thriller sci-fi e retro-futuristico, The Invincible, ispirato all'omonimo romanzo di successo del brillante autore di fantascienza Stanisław Lem.

L'inquietante teaser trailer introduce la Dottoressa Yasna e l'Astrogator Novik, i personaggi principali di The Invincible, mentre stanno provando a scappare da Regis III. Andando contro il consiglio di Astrogator, Yasna decide di compiere un atto di coraggio. Adesso però dovrà affrontare le conseguenze delle loro azioni.

La storia è ambientata in una linea temporale alternativa e retro-futuristica, nella quale la tecnologia digitale non è mai stata inventata. Nonostante l'umanità utilizzi la tecnologia analogica, è riuscita a conquistare un elevato numero di pianeti e ha esplorato tante altre galassie proprie grazie a essa. Qui di seguito potete dare uno sguardo al primo trailer.

The Invincible è attualmente in sviluppo su PC e console di nuova generazione utilizzando la tecnologia Unreal Engine. Ambientato in una galassia distante su un misterioso pianeta, Regis III, in The Invincible il giocatore assumerà il ruolo di una scienziata, la Dottoressa Yasna, e potrà aspettarsi diversi percorsi narrativi e finali in questo cinematico thriller d'avventura.