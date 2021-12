The King of Fighters XV svela Maxima in un nuovo trailer

Fresco della sua open beta, SNK ha pubblicato un nuovo trailer per The King of Fighters 15.

Il video mostra Maxima, "l'arma umana d'acciaio" e membro del Team K. Possedendo una tuta cibernetica, il combattente è in grado di infliggere ingenti danni e ha una maggiore resistenza ai colpi.

Introdotto in The King of Fighters 99, lo stile di combattimento di Maxima è noto come Type-M. L'obiettivo è afferrare e colpire insieme alla capacità di bloccare durante gli attacchi. Naturalmente, grazie alla sua tuta, Maxima possiede anche alcune armi potenti come l'MX-2b Final Cannon. Questo spara un laser al torace con una portata abbastanza buona e fa parte del suo Climax Super Attack.

The King of Fighters 15 uscirà il 17 febbraio 2022 su Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. Il gioco verrà lanciato con 39 personaggi (con altri sei in arrivo dopo il lancio).

Fonte: Gamingbolt.