The Last Night vive! L'accattivante titolo cyberpunk tornerà a mostrarsi nel 2022

È dal 2017 che non si ha quasi più notizia di The Last Night, il platform cyberpunk in pixel art che, all'annuncio, aveva attirato l'attenzione tra gli indie, e di recente dei rumor lo davano per certo ai The Game Awards. È intervenuto il creatore del gioco, Tim Soret, in proposito.

Ebbene, sapremo certamente qualcosa di The Last Night, ma non allo show di Geoff Keighley. "Verrà mostrato l'anno prossimo, non prima", ha detto ai microfoni di PC Gamer.

Le vicende dietro il periodo di silenzio risalgono all'incirca al periodo d'annuncio, l'E3 2017. Sono stati scoperti dei tweet pro-Gamergate di Tim Soret risalenti al 2014 che manifestavano posizioni antifemministe. Il giorno stesso Soret si è pubblicamente scusato, dicendo di sentirsi "imbarazzato da certi tweet che ho fatto in passato. Non rappresentano in alcun modo ciò che sono io adesso, né ciò che è The Last Night". La controversia era però già infiammata, e nel 2018 il publisher Raw Fury ha preso le distanze dallo studio di sivluppo di Soret, Odd Tales, al quale sono tornati i diritti di publishing.

Tornando nel presente, Soret ha spento il rumor riguardo la comparsa del suo gioco ai The Game Awards, aggiungendo che "si rivedrà nel 2022: sbalordire tutti per la potenza e l'originalità di questo gioco è la nostra missione". The Last Night uscirà su PC tramite Steam e su Xbox One, e vede "Charlie, un cittadino di Serie B" alle prese con un mondo in cui "le persone si definiscono in base a ciò che consumano, non ciò che creano".

Fonte: Rock Paper Shotgun