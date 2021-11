The Last of Us e God of War insieme? Un fan immagina Ellie allevata da Kratos anziché Joel

The Last of Us e God of War sono due dei giochi esclusivi PlayStation più amati dai giocatori. Senza dubbio sono talmente diversi tra loro che un crossover sarebbe praticamente impossibile, ma non per un fan che ha unito Kratos ed Ellie in una serie di fotomontaggi che mostrano come sarebbe stata allevata la giovane ragazza a combattere contro gli abomini nel gioco.

Senza entrare in possibili spoiler, nonostante Ellie sia già dura da combattere in The Last of Us, se fosse cresciuta con il fantasma di Sparta probabilmente sarebbe stata una vera e propria macchina da guerra inarrestabile. Proprio come succede nella serie animata Marvel "What If?", un fan di God of War e The Last of Us di nome DoomsdayDave ha immaginato una situazione in cui Kratos ed altri elementi del franchise vengono catapultati nel mondo post-apocalittico in cui si svolge l'universo di The Last of Us.

Nelle immagini, che potete trovare di seguito, vediamo Ellie che brandisce le spade mitologiche e Kratos che affronta un nemico con i pugni usando la sua furia spartana. In un render un po' meno frenetico possiamo vedere un'Ellie di 14 anni come appariva nel primo gioco che accompagna Kratos mentre porta un tronco sulla spalla.

Il fan che ha creato questi rendering afferma di avere in cantiere altre immagini che legano i due universi e molto probabilmente anche altri giochi PlayStation avranno il loro crossover in futuro.

