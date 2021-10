The Last of Us di HBO: Bella Ramsey che interpreta Ellie è 'onorata della parte'

Bella Ramsey è stata scelta per impersonare Ellie nella serie Tv di HBO The Last of Us. La giovane attrice sarà al fianco di Pedro Pascal che sarà un altro dei protagonisti, Joel.

In un'intervista alla BBC, Ramsey ha dichiarato che questo è "il ruolo più importante della mia carriera". L'attrice ha dichiarato che quando è arrivata la proposta era su un altro set. "Ero molto contenta di aver ricevuto un'ulteriore offerta di lavoro, perché per me era una cosa importante. E' stato un privilegio ed un onore essere stata scelta".

"Game of Thrones è stata la prima cosa che ho fatto ed è una serie targata HBO. La stessa dirigente Carolyn Strauss sta producendo questa nuova serie, quindi sembra che sia tornata alle origini, è davvero bello. The Last of Us sembra essere decisamente il progetto più grande a cui ho partecipato e anche se non devo pensarci troppo mi spaventa un po'".

Di The Last of Us di HBO sappiamo ancora poco, ma recentemente è stato condiviso un breve video che mostra Ramsey e Pascal sul set.

Fonte: BBC