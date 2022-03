The Last of Us di HBO in nuove immagini che forniscono un primo sguardo a Sam e Henry

Alcune foto scattate sul set dell'imminente adattamento di The Last of Us di HBO hanno fornito ai fan un primo sguardo a Sam ed Henry.

Sono trapelate diverse foto dal set in Canada negli ultimi mesi, tuttavia, una nuova foto ha offerto ai fan una migliore occhiata ai protagonisti Joel ed Ellie, e ai personaggi secondari Sam ed Henry.

Condivisa dall'account Twitter NaughtyDogInfo, la nuova immagine mostra Bella Ramsey nei panni di Ellie che indossa il suo outfit invernale, rivelando che HBO rimarrà piuttosto fedele al materiale originale. Nel frattempo, anche Sam, Henry e Joel (interpretato da Pedro Pascal) hanno un outfit invernale.

Insieme a questa foto, è stata anche rivelata una breve clip del quartetto che attraversa furtivamente la strada prima di rifugiarsi in un edificio vicino.

Bella is wearing Ellie's winter outfit ? pic.twitter.com/doILruznx3 — NaughtyDogInfo (@NaughtyDogInfo) March 23, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

New video of Joel, Ellie, Henry and Sam on the set of #TheLastofUs!



? u/dbaxter1304 pic.twitter.com/XpwDzND0hz — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) March 23, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Pedro Pascal ha precedentemente affermato che le riprese di The Last of Us sono state "totalmente strazianti", con l'attore che ha scherzato sul fatto che non "sa se [ce la farà]". Ha anche confermato di sapere cosa succederà a Joel e ha detto che si sta divertendo moltissimo sul set.

Non abbiamo ancora una data di uscita precisa per The Last of Us, ma HBO ha rivelato che probabilmente uscirà nel 2023.

Nel frattempo, The Last of Us Part II offre ancora molte sorprese, con un nuovo video che mostra piccoli dettagli del gioco che molti potrebbero aver perso in precedenza.

Fonte: Eurogamer.net.