The Last of Us di HBO: Nick Offerman di Parks and Recreation vestirà i panni di Bill

Nick Offerman - forse meglio conosciuto per il personaggio di Ron Swanson in Park and Recreation - è stato scelto per il ruolo di Bill nella serie HBO di The Last of Us.

Secondo Variety Offerman prenderà il posto di Con O'Neill e apparirà al fianco di Murray Bartlett nei panni di Frank.

Nel videogioco di The Last of Us, Frank aveva già lasciato la città quando Bill incontra Joel ed Ellie. Tuttavia, Variety riferisce che la coppia starà ancora insieme, come due "sopravvissuti post-pandemia che vivono da soli nella loro città isolata".

Offerman si unirà a un cast che include Pedro Pascal (The Mandalorian) nei panni di Joel e Bella Ramsey in quelli di Ellie.

Altri membri del cast confermati includono Jeffrey Pierce (che in precedenza interpretava il fratello di Joel Tommy nei videogiochi The Last of Us) nei panni di Perry, un ribelle in una zona di quarantena, mentre Gabriel Luna interpreterà Tommy. Nico Parker è stata scelta per il ruolo della figlia di Joel, Sarah, e Merle Dandridge riprenderà il ruolo di Marlene, come nei videogiochi.

Neil Druckmann di Naughty Dog sta co-scrivendo la serie insieme a Craig Mazin di Chernobyl e sarà regista in alcuni episodi.

Al momento, non sappiamo quando andrà in onda la prima stagione di The Last of Us.

Fonte: Eurogamer.net.