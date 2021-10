The Last of Us di HBO in nuove immagini dal set che ci mostrano il letale cordyceps

Altre foto dal set di The Last Of Us della HBO sono emerse online, dando ai fan la prima occhiata all'infezione da cordyceps che spazza via la maggior parte della popolazione mondiale nella serie videoludica.

Le foto che sono arrivate oggi sui social media offrono uno degli sguardi più interessanti e dettagliati del set finora. Anche se sono stati presi da lontano, offrono il primo sguardo all'infezione da cordyceps. Si tratta di quelle infezioni fungine che si arrampicano sui muri e in queste foto le possiamo vedere proprio dietro Joel, Ellie e Tess.

L'infezione fungina è ciò che fa precipitare il mondo in un'apocalisse in The Last Of Us. Le foto mostrano anche che le riprese stanno procedendo bene, anche se lo spettacolo probabilmente non viene registrato in ordine cronologico. Senza indugi vi lasciamo alla visione di queste nuovissime foto.

? Pedro Pascal (Joel), Anna Torv (Tess) and Bella Ramsey (Ellie) filming #TheLastofUs yesterday.



Thanks! @mcyc504 pic.twitter.com/oOaaR6n4C7 — The Last of Us on HBO - Status (@HBOsTheLastofUs) October 27, 2021

PlayStation sta collaborato con HBO per adattare The Last Of Us in uno show televisivo. Le riprese sono in corso in Canada in questo momento. Attualmente non sappiamo ancora quando arriverà sul piccolo schermo.

