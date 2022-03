The Last Of Us di HBO: Pedro Pascal dice di essersi divertito sul set e che la serie TV sarà 'fantastica'

In una recente intervista, Pedro Pascal ha rivelato che si sta divertendo molto sul set dell'imminente adattamento televisivo di The Last of Us. La serie TV targata HBO è attualmente previsto per una data di uscita nel 2023 e vedrà Pedro Pascal nei panni di Joel, Bella Ramsey nei panni di Ellie e Nick Offerman nei panni di Bill. Essendo uno degli adattamenti videoludici e televisivi più attesi degli ultimi anni, i fan sono ansiosi di sapere il più possibile su come stanno andando le cose sul set.

Pedro Pascal sembra estremamente ottimista su come i fan troveranno lo spettacolo. Non solo la star ha detto che il cast si stava divertendo moltissimo, ma che anche lo spettacolo stesso sarà fantastico.

Durante una recente intervista con, a Pedro Pascal è stato chiesto "Com'è il set di The Last of Us? È solo tutto clicker e spore? Quanto è coinvolgente per te?". Pascal ha risposto dicendo "è coperto di clicker e spore, ma ci stiamo divertendo moltissimo, anche se tutto quello che c'è nella serie TV è totalmente straziante".

Senza dubbio le riprese dello show sono piuttosto intense, sia fisicamente ma soprattutto mentalmente. Per ora non c'è ancora una data di uscita della serie TV ma dovrebbe arrivare il prossimo anno.

