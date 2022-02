The Last of Us di HBO punta a un lancio nel 2023

A quanto pare, i fan in attesa dello show televisivo live-action di The Last of Us di HBO dovranno aspettare ancora un po', poiché è stato confermato che la serie non andrà in onda almeno fino al prossimo anno.

Le recenti notizie sul progetto hanno indicato che le riprese in Alberta, in Canada, sono ancora in corso e andranno avanti fino a luglio, ma Casey Bloys, chief content officer di HBO, ora lo ha ufficializzato. "Non andrà in onda nel 2022", ha detto a Deadline, "stanno ancora girando in Canada. Immagino che la vedrete nel 2023".

Bloys ha anche aggiunto di aver visto del materiale e si è detto "molto entusiasta" dei progressi. "Craig [Mazin, sceneggiatore principale della serie] ha fatto Chernobyl per noi, è uno scrittore e regista fantastico. Quello che ho visto è fantastico, quindi sono entusiasta, ma non arriverà nel 2022".

HBO ha ufficialmente dato il via libera all'adattamento televisivo di The Last of Us di Mazin alla fine del 2020, e da allora c'è stato un continuo flusso di informazioni. Nel febbraio dello scorso anno, abbiamo scoperto che Pedro Pascal è stato scelto per il ruolo di Joel e Bella Ramsey per il ruolo di Ellie. A settembre abbiamo dato il nostro primo sguardo agli attori nei loro ruoli.

Nick Offerman di Parks and Recreation interpreterà Bill, mentre Jeffrey Pierce (che ha interpretato il fratello di Joel, Tommy nei videogiochi Last of Us) è stato scelto per interpretare il ribelle della zona di quarantena Perry e Gabriel Luna interpreterà Tommy. Nico Parker vestirà i panni di Sarah, la figlia di Joel, e Merle Dandridge riprenderà il ruolo di Marlene, leader della resistenza dei Fireflies nei videogiochi.

La prima stagione di The Last of Us - che vede Neil Druckmann di Naughty Dog come regista in alcuni episodi - dovrebbe durare dieci episodi.

Fonte: Eurogamer.net.