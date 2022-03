The Last of Us ha ispirato Rooted, un nuovo gioco creato in Unreal Engine 5 che riceve primi dettagli

Un gruppo di sviluppatori è recentemente al lavoro su Rooted, un gioco chiaramente ispirato al capolavoro di Naughty Dog, ovvero The Last of Us. Al momento non si sa molto di Rooted, ma è stato pubblicato un primo trailer.

Il gioco è creato da una squadra di cinque persone, e a guardare il video ci troviamo davanti ad un progetto iniziato da poco. Tuttavia, il team responsabile del progetto ha qualcosa di cui essere orgoglioso. La tech demo mostra come funziona Lumen in azione, un sistema di illuminazione che produce effetti paragonabili al ray tracing disponibile su Unreal Engine 5.

Il video ci mostra anche il progresso della fisica degli oggetti. Vale la pena dare un'occhiata agli oggetti appesi allo zaino: si comportano in modo molto realistico. Senza indugi vi lasciamo alla sua visione.

Come abbiamo detto, il gioco è nelle sue fasi iniziali ed ovviamente non ha ancora una data di uscita. Vale la pena comunque seguire i progressi del team indie.

