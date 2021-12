The Last of Us, Joel e Sarah in questo emozionante video fan-made tutto italiano

Chiunque abbia giocato a The Last of Us sa che i primi minuti di gioco sono davvero intensi ed emozionanti. Ebbene, un gruppo di fan italiani ha pubblicato un video live action che mostra Joel e Sarah (sua figlia), negli istanti prima della catastrofe.

"Un momento di gentilezza, ricordi dolorosi, un legame indissolubile" si legge nella descrizione del commovente video che vede padre e figlia mentre addobbano assieme l'albero di Natale e si scambiano regali, nei momenti in cui tutto sembra felice e spensierato.

Il video fan-made mostra anche la cruda realtà a cui vengono strappati Joel e Sarah, agli attimi concitati nel cercare riparo e al tragico epilogo che tutti i fan di The Last of Us conoscono. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video creato e diretto da Mariano Caterinozzi.

