The Last Of Us, trapelano immagini inedite della serie TV

Stanno continuando le riprese della serie televisiva The Last of Us e grazie ai leak che vengono condivisi sui social, possiamo dare un'occhiata agli scenari in cui si svolgeranno gli episodi, nonché agli attori e alle attrici che daranno vita ai diversi personaggi di questo adattamento.

Gli account Twitter The Last of Us Updates e Naughty Dog Info hanno pubblicato nuove foto e video che mostrano alcune parti degli episodi che vedremo. Questa volta possiamo notare una Pittsburgh post-apocalittica, una delle città che Joel ed Ellie devono attraversare durante il loro viaggio attraverso gli Stati Uniti. In una serie di immagini ci sono alcune delle auto distrutte, nelle quali si vede chiaramente che il passare degli anni ha avuto il suo peso su di loro, così come le strade o la vegetazione che inizia a invadere il territorio.

In un altro set di foto si può apprezzare ancora meglio la solitudine che si respira nell'ambiente circostante a causa del fungo cordyceps, il virus responsabile della fine della civiltà, anche se alcuni si sono trasformati in strane creature inquietanti. Altre immagini invece mostrano Henry e Sam, i due fratelli sopravvissuti.

More photos of the Pittsburgh set



? litchick1979/IG #TheLastofUs

New HBO's The Last of Us set photos in Calgary!

Joel (Pedro Pascal), Ellie (Bella Ramsey), Henry (Uknown), Sam (Uknown) #TheLastofUs #HBO pic.twitter.com/9OObMY4JXk — NaughtyDogInfo (@NaughtyDogInfo) March 23, 2022

New video of Joel, Ellie, Henry and Sam on the set of #TheLastofUs!

? u/dbaxter1304



? u/dbaxter1304 pic.twitter.com/XpwDzND0hz — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) March 23, 2022

Per adesso non sappiamo ancora quando arriverà la serie TV ma come possiamo vedere dalle immagini, le riprese stanno proseguendo.

Fonte: PSU