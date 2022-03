The Last of Us Part II stupisce ancora! Un nuovo video ci mostra l'incredibile attenzione di Naughty Dog per i dettagli

Naughty Dog ha dedicato molto tempo e sforzi a The Last of Us Part 2 e questo è abbastanza chiaro. Tutto, dalle animazioni dei personaggi al più ampio mondo post-apocalittico, è stato meticolosamente pensato.

Tuttavia, lo YouTuber Speclizer ha realizzato un nuovo video che mostra ancora più dettagli che sono stati nascosti nel gioco, che molti potrebbero essersi persi.

Ad esempio, sono impressionanti le inquadrature che mostrano come la faccia di Abby reagisce a un pugno, o la clip che rivela i pezzetti di vetro che rimangono incastrati nella faccia di un nemico dopo che è stato colpito da una bottiglia.

Questo non è l'unico video che Speclizer ha compilato per The Last of Us Part 2. Più recentemente il creatore ha anche portato alla luce a una vasta mappa multiplayer. Ma anche se c'è chiaramente molto da scoprire in The Last of Us Part 2 e nei suoi file di gioco, molti sono ansiosi di apprendere notizie ufficiali sulla componente multiplayer del gioco.

Purtroppo, Naughty Dog rimane incredibilmente silenziosa su questo fronte.

Nel frattempo, i writer Neil Druckmann e Haley Gross hanno rivelato di avere in mente uno schema per The Last of Us Part III. Tuttavia, questo gioco non è attualmente in produzione.

Fonte: Eurogamer.net.