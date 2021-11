The Last of Us Part II: ecco come è stata realizzata la sequenza interattiva della chitarra di Ellie

Tutti conosciamo le sequenze di The Last of Us Part II in cui Ellie si esercita con la chitarra, uno dei pochi momenti di calma del titolo in cui oltre a fare pratica, Ellie si lascia andare alla malinconia ricordando momenti preziosi del suo passato. Non è difficile notare la cura messa anche in questi frangenti, con animazioni precise sulle corde e i tasti della chitarra, cura vista solamente in Cyberpunk 2077.

La complessità della sua realizzazione arriva direttamente da Naughty Dog su PlayStation Blog, mostrando tutto il percorso creativo sino alla realizzazione finale.

"Come potevamo realizzare una chitarra in grado di riflettere il tono espressivo e malinconico che avevamo in mente? Abbiamo iniziato a cercare l'ispirazione non solo nei titoli esistenti, ma anche nelle app che permettono di creare musica, dando alle persone gli strumenti per farlo in autonomia. Ci siamo soffermati, in particolare, sulle app di musica per smartphone. Le loro interfacce per touchscreen hanno acceso la nostra lampadina per quanto riguardava il touchpad del DualShock 4."

Partendo da una delle prime registrazioni del gioco, in cui Ashley Johnson (Ellie) si cimentava con "Take on Me", si è riusciti a ricostruire una serie di animazioni via via integrate in base alla canzone. Ma l'approccio rischiava di essere sin troppo circoscritto, ed è da qui che la ruota degli accordi prende vita, permettendo ai giocatori più libertà di approccio per eseguire la "propria" cover della musica.

"Volevamo che il minigioco "funzionasse" su due livelli. Per prima cosa, attraverso le canzoni speravamo che la narrazione avrebbe guadagnato una certa emotività [...] Inoltre, tenevamo le dita incrociate affinché la modalità di pratica generasse contenuti originali, nella speranza che venissero ricreate altre cover, oltre a quelle incluse. Nel giro di pochi giorni si sono diffusi sempre più video sui social, con cover, accompagnamenti musicali e perfino brani originali, tutti creati con la chitarra disponibile nel gioco. Noi di Naughty Dog, internamente, abbiamo condiviso tanti di questi video, quindi un enorme grazie a tutti i nostri fan che si sono cimentati in questa ardua sfida! Non avete idea di quanto ci abbia fatto piacere assistere alle vostre performance."

