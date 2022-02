The Last of Us Parte II, scoperti dei file che mostrano l'armatura di Ellie in modalità multiplayer

I creatori della serie The Last of Us hanno menzionato la modalità multiplayer prima del lancio della seconda avventura di Ellie. Non abbiamo ricevuto nuovi dettagli su questa modalità da mesi, tuttavia il creatore di contenuti Speclizer ha scoperto file nascosti in The Last of Us Parte II: questi contengono modelli di armature per Ellie.

Lo stesso content creator ritiene che si tratti di una sorta di placeholder che è stato utilizzato all'inizio del lavoro sul gameplay online. Speclizer sospetta che si tratti di modelli incompiuti che potevano eventualmente finire in una modalità PVP. Il dataminer ha anche trovato "sei zaini multiplayer che non potevano essere caricati nel gioco".

Il video mostra tre diversi livelli di queste armature per Ellie che sono state applicate all'interno del gioco. Tuttavia potrebbero essere residui di vecchi file che il team di sviluppo in seguito non ha più utilizzato. Ad ogni modo, potete visionare il video di seguito.

Una nota interessante: nei file scovati del dataminer comparirebbe anche una mappa molto grande per l'eventuale modalità multiplayer. Speclizer sospetta in qualche modo che Naughty Dog ai tempi aveva creato una mappa per lanciare una modalità battle royale di The Last of Us Parte II.

Fonte: Eurogamer