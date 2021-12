The Last of Us Parte II e il mini gioco della chitarra raccontato da Naughty Dog

Senza dubbio, una sezione simbolica di The Last of Us Parte II è la sua musica. Joel ed Ellie, i protagonisti del franchise di Naughty Dog, sono legati da una chitarra acustica, che gioca un ruolo importante nella storia. Lo studio ha cercato di dare più risalto a questo strumento musicale in questa seconda parte della saga, e finalmente conosciamo la nascita di questa idea grazie ad un post pubblicato su PlayStation Blog.

"La chitarra è sempre stata al centro della storia. Noi designer volevamo rendere lo strumento suonabile fin da subito, così che il giocatore potesse percepire la connessione tra Joel ed Ellie", queste le parole di Grant Hoechst e Mark Burroughs, designer di The Last of Us Parte II. Tuttavia lo studio ha pensato di implementarlo non come un vero e proprio rhythm game in quanto secondo loro cozzava con l'ambientazione oscura del gioco.

"Abbiamo iniziato a cercare l'ispirazione non solo nei titoli esistenti, ma anche nelle app che permettono di creare musica, dando alle persone gli strumenti per farlo in autonomia. Ci siamo soffermati, in particolare, sulle app di musica per smartphone. Le loro interfacce per touchscreen hanno acceso la nostra lampadina per quanto riguardava il touchpad del DualShock 4".

"Questo modo di pensare ha portato il team a creare un prototipo del gioco in cui Ellie inizia a cantare", hanno affermato i designer. "Un buon modo per distinguere un successo da un fallimento era quello di tracciare il progresso degli accordi, lasciando al giocatore il pizzico delle corde. Ciò garantiva al giocatore una maggiore espressività musicale su elementi come il ritmo, il tempo e lo stile, e manteneva al contempo la canzone riconoscibile".

Alla fine, il team ha lasciato l'interazione con la chitarra nel titolo, sperando che aggiungesse ulteriore valore narrativo alla trama complessiva. La community ha subito adorato il lavoro di Naughty Dog eseguendo varie canzoni di artisti preferiti, poiché il minigioco della chitarra consente un grande livello di improvvisazione e creatività.

Fonte: PlayStation Life Style e PlayStation Blog