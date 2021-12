The Last of Us Parte II nel multiplayer Fazioni potrebbe avere le microtransazioni

Un annuncio di lavoro di Naughty Dog afferma che lo sviluppatore sta cercando di assumere un progettista senior di monetizzazione/economia per un progetto multiplayer. Il progetto è descritto come il "primo gioco multiplayer autonomo" dello studio secondo questi annunci. Nella descrizione si legge che il designer della monetizzazione aiuterà a "costruire un'incredibile economia a misura di giocatore" e "si concentrerà su iniziative in-game per aumentare le entrate e la conversione mantenendo un forte sistema di valori incentrato sul giocatore".

Le responsabilità del ruolo aggiungono che l'obiettivo è quello di continuare a "migliorare la fidelizzazione" mentre "rispetta l'esperienza del giocatore", poiché saranno presenti oggetti di gioco e un negozio di gioco, indicando ulteriormente una sorta di modello GAAS.

Sebbene non si faccia menzione di cosa sia in realtà questo "gioco multiplayer autonomo", tutti i segnali indicano che si tratta di un sequel della modalità Factions di The Last of Us, poiché Naughty Dog ha ripetutamente affermato che il comparto multiplayer di The Last of Us Parte II è ancora in lavorazione.

Resta comunque da vedere se Factions sarà un'esperienza free-to-play o sarà disponibile come prodotto a pagamento a un prezzo inferiore rispetto al gioco base. Detto questo, cercare la monetizzazione in-game potrebbe essere un suggerimento che gli sviluppatori potrebbero perseguire un approccio free-to-play.

Fonte: Dualshockers