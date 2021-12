The Last of Us Parte II ha un piccolo ma sorprendente dettaglio

Sappiamo come Naughty Dog abbia lavorato moltissimo sui dettagli con The Last of Us Parte II: ne avevamo già parlato in diverse occasioni come i personaggi interagiscono con l'ambiente circostante in maniera così naturale, frutto di incredibili livelli di perfezione da parte dello studio. Ora, un giocatore ha scoperto un nuovo dettaglio che in sostanza non cambia nulla al gameplay ma che fa capire quanto lavoro ci sia dietro.

L'utente di Reddit KiwiOutrageous7295 ha utilizzato il subreddit di The Last of Us per vedere se qualcun altro avesse scoperto questa piccola particolarità. Il video mostra Abby durante una delle prime missioni "L'Acquario": in questa missione vediamo Abby ed Owen cercare qualche materiale da recuperare proprio all'interno di un acquario.

Durante la missione il giocatore ha notato che Abby può scivolare sul corrimano delle scale: anche se alcuni lo hanno già scoperto precedentemente, il livello di dettaglio di questo gioco non finisce mai di stupire i giocatori.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Vi ricordiamo che The Last of Us Parte II è disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: Dualshockers