The Last of Us Parte II per PS4 è in offerta su Amazon

Siete tra coloro che non hanno ancora giocato a The Last of Us Parte II? Allora questa notizia potrebbe interessarvi. Il sequel creato da Naughty Dog è uscito ormai da diverso tempo, ma ora su Amazon il gioco si trova in offerta.

The Last of Us Part II si trova ad un prezzo di 19,99 euro anziché i soliti 23,99 euro. Sarete in grado di risparmiare quindi il 17%: già di per sé il gioco non ha un costo enorme, ma un'offerta non guasta mai, soprattutto per il vostro portafoglio. Qui di seguito potete trovare il link che vi porterà direttamente all'offerta.

Vi ricordiamo che Amazon spesso pubblica queste offerte, ma spesso sono a tempo limitato, perciò non perdete tempo!