The Last of Us Parte II in sconto è un'occasione da non perdere!

Ci avviciniamo sempre di più al Natale e se siete ancora in alto mare per i regali questa notizia potrebbe fare al caso vostro. Amazon infatti ha messo in vendita The Last of Us Parte II ad un prezzo davvero molto vantaggioso.

Il sequel dell'avventura con protagonista Ellie in un mondo post-apocalittico è ora in offerta ad un prezzo di 19,97 euro. Sarete così in grado di risparmiare 13 euro, con uno sconto del 39%. Si tratta di una promozione assolutamente da non perdere se ancora non avete giocato a questo titolo o se intendete fare un regalo ad una persona che ama i videogiochi.

Non solo ma è in offerta anche The Last of Us Remastered, il primo capitolo della serie. Anche in questo caso si tratta di uno sconto importante e vale la pena approfittarne visto che lo pagherete solo 9,88 euro, risparmiando così il 51%. In calce a questo articolo potete trovare i link che vi porteranno alla pagina dei giochi.