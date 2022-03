The Last of Us Parte II come una sit-com Disney? Arriva la modifica di un fan

Un particolare montaggio fan made trasforma The Last of Us: Parte II in una commedia di Disney Channel completa di risate del pubblico in sottofondo. Il sequel post-apocalittico di Naughty Dog è notoriamente cupo e grintoso, offrendo uno sguardo realistico alla vita dopo la fine del mondo.

Le critiche a The Last of Us Parte II derivavano dalla narrativa inesorabilmente brutale del gioco, ma alcuni fan hanno trovato un modo per aggiungere leggerezza all'esperienza ed il risultato è degno di essere riportato in questa news.

Greysbastard, fan di The Last of Us: Parte II e utente di Reddit, ha trasformato in modo esilarante la storia di sopravvivenza in una sitcom di Disney Channel. Una delle prime scene del sequel vede Ellie discutere degli eventi della notte precedente con il suo amico Jesse. Sebbene la conversazione sia tipicamente umoristica, Greysbastard inserisce le reazioni del pubblico dal vivo per enfatizzare eccessivamente l'umorismo e trasformare la scena come se fosse davvero una serie TV. Il pubblico esulta quando Jesse viene presentato, reagisce scioccato quando Ellie menziona di aver baciato l'ex di Jesse e ridacchia ad ogni battuta. Un logo Disney Channel e un po' di musica di Hannah Montana aiutano a completare la straordinaria trasformazione.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Attualmente Naughty Dog sta lavorando alla modalità multiplayer di The Last of Us Parte II, ma attualmente non ci sono ancora dettagli a riguardo.

Fonte: GamesRadar