The Last of Us Remake? I fan credono che un indizio sia nascosto su un cappello di Neil Druckmann

Questa settimana, Naughty Dog ha pubblicato una conversazione tra il co-presidente Neil Druckmann e la star del cinema Tom Holland. La clip è stata pubblicata per promuovere il film in uscita Uncharted.

Ma la cosa che ha davvero catturato l'attenzione dei fan è il cappello di Druckmann.

Lo sviluppatore indossa un cappellino da baseball con il logo di The Last of Us, ma i fan non sono sicuri se sotto il logo ci sia scritto Part I o Part II. Molto probabilmente si tratterà di un cappello di TLOU2, ma i fan hanno acceso una discussione. Si dice che Naughty Dog stia lavorando a un remake del gioco originale The Last of Us in concomitanza con lo show TV.

La biografia di Druckmann su Twitter elenca The Last of Us Part I & II come progetti su cui ha lavorato e, anche questo, ha alimentato le teorie dei fan. Questa non è la prima esclusiva PlayStation a ottenere potenzialmente un piccolo cambio di logo e nome: Guerrilla Games ad esempio ha modificato il logo di Horizon Zero Dawn dopo il reveal di Forbidden West.

Che ne pensate? Il cappello di Neil Druckmann nasconde un indizio su The Last of Us Part I?

Fonte: Pushsquare.