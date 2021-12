The Last of Us Remake? PlayStation pubblica una particolare offerta di lavoro

Negli ultimi mesi è comparsa una voce insistente sulla possibilità di un remake del titolo di successo di Naughty Dog The Last of Us. Mentre Sony Interactive Entertainment e gli sviluppatori di Naughty Dog finora non hanno voluto commentare le indiscrezioni sulla possibile nuova edizione, un annuncio di lavoro sta attualmente fornendo nuovi argomenti di conversazione.

Attraverso LinkedIn, PlayStation Studios Visual Arts è alla ricerca di personale esperto che ricoprirà la carica di progettista tecnico di giochi. In questo contesto, è interessante che lo studio sia stato spesso associato al possibile remake di The Last of Us negli ultimi mesi.

Nella descrizione dei compiti si fa notare, da un lato, che eventuali soggetti interessati "dovranno spostare le meccaniche di gioco esistenti in un nuovo motore". Inoltre, gli script di livello esistenti dovranno essere ottimizzati e si parla anche di meccaniche di combattimento a corto e lungo raggio.

Fino a che punto l'intera faccenda indichi effettivamente un possibile remake di The Last of Us, solo il tempo lo dirà. Più di recente, alcune voci hanno affermato che il remake del gioco è stato inizialmente creato presso PlayStation Visual Arts per PlayStation 5, con Naughty Dog in un ruolo di supporto. Ovviamente per adesso sono tutte speculazioni e non ci resta che attendere un annuncio ufficiale.

Fonte: GamingBolt