The Last of Us, la serie TV ha trovato l'attrice che interpreterà Riley?

A quanto pare un'altra attrice è stata scelta per la serie HBO The Last of Us. Ci sono alcune prove ragionevolmente plausibili che il personaggio Riley del prequel Left Behind sia interpretato da Storm Reid una delle protagoniste dalla serie TV Euphoria.

Riley è una sopravvissuta di 16 anni di Boston. Durante la sua permanenza, ha incontrato e fatto amicizia con Ellie. Sulla base di ciò che è successo dopo, ha senso che HBO possa aver scelto Storm Reid per il ruolo di Riley, poiché quell'aspetto della storia è importante per la narrazione nel suo insieme. La partecipazione di Storm Reid non è stata ancora annunciata ufficialmente, ma un post su Instagram della madre di Reid mostra una foto di un aeroporto in Canada dove è stata girata la serie.

L'attrice è arrivata in Canada nello stesso periodo in cui la troupe stava tornando a Calgary per riprendere la produzione della serie. Un altro possibile indizio è che Storm Reid e Bella Ramsey, che interpreta Ellie nello show, si seguono su Instagram. Nel collegamento Instagram è coinvolto anche Neil Druckmann, che interpreta un ruolo centrale nell'adattamento cinematografico di The Last of Us.

they follow each other on instagram btw pic.twitter.com/VDZR4YfS0N — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) January 13, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Non è ancora chiaro quando dovrebbe iniziare la serie TV di The Last of Us, tuttavia, un suggerimento nel database di IMDb sembra indicare che i primi episodi potrebbero arrivare proprio quest'anno.

Fonte: Reddit