The Last of Us serie TV si mostra con nuove immagini dal set con Joel e Tommy!

La serie TV su The Last of Us è forse uno degli eventi televisivi più attesi degli ultimi anni, complice il successo strepitoso del franchise videoludico anche per chi di videogiochi, normalmente, ne mastica poco. Questo è stato probabilmente uno dei pregi più grandi del capitolo di debutto su PlayStation 3, l'aver fatto scoprire attraverso un blockbuster le incredibili qualità raggiunte in termini ludico-narrativi da un videogioco.

La serie HBO ha dunque l'onere di portare la grandezza del brand anche sugli schermi di chi magari, non conosce nel concreto il videogame, affacciandosi a un altro tipo di pubblico e a un media che ha ovviamente regole diverse. Ogni immagine trapelata è stata un'occasione per fare i primi confronti e le nuove, fanno luce anche su un altro importante personaggio: Tommy.

Joel: How you doin?, baby brother?

Tommy: Let me look at you.

Il fratello di Joel, interpretato da Gabriel Luna (Agents of S.H.I.E.L.D., True Detective, Rosewood), sembra rispecchiare in pieno il personaggio, almeno nei costumi. L'incontro con Joel però sembra quasi estrapolato dal videogioco, denotando un'attenzione particolare per i dettagli. Del resto la serie HBO conta un budget imponente e nemmeno il Covid-19 ha creato grossi problemi alla produzione. Inutile dire come Tommy Miller sia importante per la narrazione, unica àncora per Joel prima dell'arrivo di Ellie e sarà davvero interessante come questo equilibrio verrà trasposto sul "piccolo" schermo.