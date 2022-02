The Last of Us: la somiglianza tra Joel e Nikolaj Coster-Waldau nel film Senza Voce è impressionante

I lavori sulla serie TV di The Last of Us stanno proseguendo, pertanto è possibile che i fan saranno in grado di vederla il prossimo anno. Tuttavia, già da quando HBO aveva annunciato gli attori scelti per la trasposizione su piccolo schermo, molti giocatori hanno storto il naso, soprattutto per quanto riguarda Pedro Pascal nei panni di Joel.

Per i fan, Nikolaj Coster-Waldau sarebbe stato perfetto nei panni di Joel: in effetti i due si somigliano parecchio e questa somiglianza ora è accentuata guardando il film Senza Voce di recente uscita.

"Ho appena visto Senza Voce su Netflix" afferma un utente di ResetEra, "ed ero costantemente distratto da quanto Nikolaj assomigli a Joel di Last of Us. Ancora di più nella seconda metà del film, dove è praticamente vestito come Joel in The Last of Us Parte II".

The Last of Us di HBO vede come protagonisti appunto Pedro Pascal nei panni di Joel e Bella Ramsey in quelli di Ellie: sfortunatamente per adesso non ci sono ancora informazioni sulla data di uscita della serie TV pertanto non ci resta che attendere ulteriori dettagli.

Fonte: ResetEra