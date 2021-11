The Last of Us e Uncharted addio? Naughty Dog starebbe lavorando a una IP completamente nuova

Lo studio di sviluppo Naughty Dog è attualmente impegnato nello sviluppo di diversi progetti. Oltre a un multiplayer di The Last of Us Parte II e a un remake per PS5 di The Last of Us, si dice che il team stia lavorando a un gioco nuovo di zecca che non appartiene né a Uncharted né a The Last of Us. Un insider ora rivela di più su questo rumor.

L'insider RalphsValve ha annunciato su Twitter che il nuovo progetto di Naughty Dog sembra essere una IP completamente nuova, con un personaggio principale di colore. Sfortunatamente i dettagli si fermano qui. Senza un indizio su un eventuale reveal, il presunto insider lascia la pista senza ulteriori indizi su cui proseguire. E quindi, per questo motivo, bisogna prendere questa notizia con le dovute precauzioni in quanto si tratta solo di un rumor.

RalphsValve è una fonte affidabile poiché le voci che ha condiviso in passato sono state successivamente confermate da altri. Le ultime indiscrezioni di RalphsValve che stanno attualmente circolando parlano di un possibile remake di GTA 4 e Call of Duty 2022.

Naughty Dog?s next project allegedly a new IP, featuring their first Black Lead pic.twitter.com/edacZUBT5w — Ralph (@RalphsValve) November 9, 2021

Attualmente Naughty Dog non ha rilasciato alcun commento a riguardo. Non ci resta che attendere un annuncio ufficiale.

