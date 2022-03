The Legend of Heroes: Trails from Zero ha una data di uscita in Occidente e un nuovo trailer

NIS America ha annunciato la data di uscita ufficiale in Occidente di The Legend of Heroes: Trails from Zero, il nuovo capitolo dell'acclamata serie. Tra i fan della saga di Nihon Falcom che hanno scoperto la licenza con la serie Trails in the Sky o anche più recentemente con Trails of Cold Steel, le richieste di localizzazione attorno a questi giochi sono stati piuttosto insistenti.

Da tempo in esclusiva per il Giappone, presto i fan potranno mettere le mani sul primo capitolo, ovvero The Legend of Heroes: Trails from Zero. Il publisher ci propone uno "story trailer" per presentare brevemente gli elementi dello scenario con un focus sul protagonista: Lloyd Bannings. Il sequel, The Legend of Heroes: Trails to Azure, uscirà nel 2023.

Il gioco beneficerà inoltre di un'edizione deluxe che conterrà: The Legend of Heroes - Trails from Zero su PlayStation 4 o Nintendo Switch, la colonna sonora digitale di "Song of the City State" e un mini artbook.

The Legend of Heroes: Trails from Zero sarà disponibile su PlayStation 4 e Nintendo Switch dal 27 settembre.

Fonte: Siliconera