The Legend of Zelda Breath of the Wild per un arciere professionista? Link è pessimo con l'arco

Link, il protagonista della serie The Legend of Zelda, sembra essere bravo in tutto. In The Legend of Zelda: The Breath of the Wild, padroneggia persino l'arte del volo nel momento in cui prende il suo aliante. È fantastico in tutto ciò che fa, o almeno così sembra.

Già, perché anche Link ha dei difetti: non usa correttamente le sue frecce con l'arco. O meglio, il modo in cui scocca una freccia non è raccomandato dagli esperti di tiro con l'arco.

Ridgeline Mounted Archers, un'organizzazione con sede nell'Oregon che insegna tiro con l'arco a cavallo, ha pubblicato un video che spiega che tipo di tiro utilizza Link in Breath of the Wild. A quanto pare, il modo in cui Link lancia le sue frecce può rendere difficile lanciarle con precisione.

Uno degli istruttori ha spiegato tutto sull'account TikTok dell'organizzazione. Se guardate Link in Breath of the Wild, monta la sua freccia sulla parte superiore dell'arco e usa una tecnica che, secondo l'arciere, "fa davvero schifo" e che le persone non dovrebbero usare. Questo perché la tecnica usata spinge la freccia nella direzione opposta a quella in cui dovrebbe andare.

Come spiegato in un video successivo, lanciando una freccia nello "stile di Link", la corda si torcerà spingendo la freccia di lato.

Che ne pensate?

Fonte: Polygon.